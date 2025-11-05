У ПС ЗСУ наголосили, що Росія значно збільшила кількість пусків "Іскандерів-М".

Ракета "Іскандер-М" може проводити незначні коливання під час заходу на ціль, через що ускладнюється робота системи протиповітряної оборони Patriot.

Як зазначив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат для "РБК-Україна", система Patriot збиває балістичні ракети в автоматичному режимі, через що їй важче вирахувати момент перехоплення ракети, яка маневрує у польоті.

"Втім, Patriot продовжує працювати, і результати збиття як "Іскандерів", так і "Кинджалів" є", - запевнив він.

За словами Ігната, РФ значно збільшила кількість пусків "Іскандерів-М", якщо порівнювати з минулими роками. Також російські окупанти почали використовувати "Іскандер-М" частіше та більше з різних напрямків, поєднуючи їх з іншими засобами, а саме безпілотниками та крилатими ракетами.

"І це, своєю чергою, теж ускладнює їхнє збиття. Пропорція застосування балістичних ракет до крилатих зросла порівняно з попередніми роками. Плюс, одна батарея Patriot під час атаки "дивиться" в певному напрямку - вона не може бачити та вражати ворожі цілі на 360 градусів", - додав військовий.

Системи Patriot - останні новини

Раніше Financial Times писало, що Росія модернізує авіабомби для ударів по Україні, тому системи Patriot можуть не витримати. У виданні підкреслили, що засоби ППО в Україні обмежені, адже країна ледве справляється з відбиттям масових атак РФ, які майже кожної ночі проводить ворог.

"За даними аналізу даних, зібраних лондонським Центром інформаційної стійкості, проведеного Financial Times, рівень перехоплення російських ракет знизився з 37% влітку до всього 6% у вересні", - зауважили у FT.

Водночас канал German Aid to Ukraine у соцмережі Х повідомив, що Україна отримає дві пускові установки Patriot у найближчі дні. Це постачання значною мірою було профінансоване Данією, Литвою та Норвегією.

