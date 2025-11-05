Ситуація під Лиманом зараз схожа на те, що відбувається із Покровськом.

Ситуація під Лиманом зараз схожа на те, що відбувається із Покровськом, оскільки у наступі бере велика кількість живої сили супротивника, російські групи намагаються просочитися у місто. Знімальна група проєкту Радіо Свобода "Настоящее Время" побувала на околицях Лимана та дізналась, що там відбувається.

Як розповів військовий зі 115-ї бригади ЗСУ з позивним "Онікс", ворог намагається прорватися до залізничного вокзалу.

"Вони дуже багато стягнули сюди живої сили, також техніку підтягнули. Швидше за все, намагатимуться й далі тиснути на Лиман. Але, поки ми тут, будемо стояти. Їх необхідно звідси трохи видавити, тому що вони зараз роблять плацдарм, ведуть контратаки, щоб вийти на Лиман. Їм ця залізниця дуже потрібна. Будемо тримати, щоб не віддати їм цю ключову вузлову залізницю".

Він зазначає, що якщо росіянам вдасться прорватися на Лиманському напрямку, вони намагатимуться оточити Краматорськ.

"Якщо взяти по факту, їм потрібно взяти Лиман для подальшого розгортання, щоб іти на Слов’янськ і закрити кільце на Краматорськ. Вони зараз із боку Костянтинівки йдуть, і якщо вони прорвуть Лиман, увійдуть, вони почнуть затискати Краматорськ в оточення", – каже військовий.

Інший військовий, Віталій, розповідає, що "піхотні накати" на цьому напрямку постійні, а останнім часом армія Росії після тривалої паузи почала застосовувати й бронетехніку.

"Були спроби механізованих штурмів, мотоцикли, була й бронетехніка, танк, БТРи, але противник був знищений, техніка знищена. Не допустили їхнього проникнення", - наголошує він.

Як розповів один з українських офіцерів виданню Bild, ситуація у Покровську та Мирнограді критична. Так, за його словами, ЗСУ втратили вже 80 відсотків Покровська, і програють боротьбу за й за ті 20%, що залишилися.

При цьому він зазначив, що в Мирнограді ситуація ще важча, там українські сили фактично оточені.

