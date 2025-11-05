Компанія потребує прямого державного фінансування в розмірі 16 млрд грн для компенсації збитків за пасажирські перевезення.

Державна "Укрзалізниця" планує підвищити ціни на квитки вагонами СВ, а також на перший клас поїздів "Інтерсіті". За допомогою цих коштів планується збільшити дохід перевізника.

Про це повідомив заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко під час пленарного засідання Верховної Ради України.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ і першого класу "Інтерсіті". Це частково покращить результат, але не повністю", - сказав Лещенко.

За його словами, в Україні роками діяла модель, за якої вантажні перевезення покривали збитки пасажирських, але війна зруйнувала цей механізм. За 2021–2025 роки було втрачено майже половину вантажного трафіку. Особливо болючим став удар по вугільній галузі Донеччини та зупинка частини гірничо-збагачувальних комбінатів через бойові дії.

Крім того, в УЗ бачать три кроки для покращення фінансового стану компанії. Перший - внутрішня оптимізація "Укрзалізниці", зокрема за допомогою продажу металобрухту, що може надати до 10 млрд грн. Другий - пряме державне фінансування в розмірі 16 млрд грн для компенсації збитків за пасажирські перевезення.

"Третє - нам так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості", - сказав Лещенко.

За його словами, індексація може принести компанії 22 млрд грн, якщо зробити це у два етапи.

1 листопада президент Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України "УЗ-3000" для всіх українців. Таким чином кожен зможе безкоштовно в межах країни обрати залізничні маршрути та проїхати 3 тисячі кілометрів.

Пізніше в УЗ зазначили, що дана ініціатива допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що компанія не потребує додаткових коштів від держави на фінансування програми безкоштовних подорожей залізницею "УЗ-3000".

