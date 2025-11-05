Назаренко зауважив, що всі наявні ресурси росіянам дуже складно перевести в якісь просування, адже навіть кожні 100 м ворогу даються надзвичайно великою ціною.

Ситуація на Покровському напрямку така, що росіянам вдається просуватися, оскільки вони залучили великі ресурси, хоча за це просування вони платять велику ціну.

Про це в етері Громадського радіо розповів майор Володимир Назаренко, заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4 бригади "Рубіж" Нацгвардії. Він зауважив, що ситуація на всьому Покровському напрямку дуже важка і мало чим змінюється протягом останніх останніх місяців.

Ресурси росіян на Покровському напрямку

Назаренко розповів, що на цьому напрямку росіяни використовують ті ресурси, які в них є, а вони переважають українські в усьому.

"Починаючи з переваги в наявності гарматного м’яса, одноразових дешевих нашвидкоруч збираних солдат, ресурсів, кількості боєприпасів, дронів, гармат, броньованої техніки, ворог намагається перевести їх у якість", - розповів він.

Водночас, Назаренко зауважив, що всі ці ресурси росіянам дуже складно перевести в якісь просування, адже навіть кожні 100 м ворогу даються надзвичайно великою ціною.

Як утворилася кілзона

"Казати, що це стрімке просування не можна. Навпаки, в багатьох місцях... по Добропільському напрямку... великі частини окупантів були взяті в полон або знищені, особливо що стосується одноразових диверсійних груп, якими ворог пробував просуватися протягом літа, початку осені, і навіть зараз росіяни продовжують використовувати тактику просування дрібними групами, і часто ці групи опиняються на доволі великій відстані від лінії фронту".

У зв'язку з цим військовий зазначив, що вже немає такого розуміння, як лінія фронту, є кілзона, яку постійно моніторять різного роду дрони і всі цілі вражаються FPV-дронами, скидами.

"Ця кілзона з кожним днем все більше розширяється, і, відповідно, всі ці пересування дрібних чи великих груп окупантів, техніки, озброєння відпрацьовується в більшості випадків, і тому ми бачимо ту статистику втрат окупантів, яка є", - розповів військовий.

Втрати росіян на Донбасі

Назаренко зазначив, що росіяни готові нести ці втрати, оскільки щодня у них десь беруться до 40 тис. нових найманців, яких на полігоні вчити максимум 3 тижні., - констатував

"Найдешевший для окупанта ресурс, це одноразові солдати", - констатував заступник комбата.

Війна в Україні: Покровський напрямок

Перекидання спецпризначенців та бійців Головного управдіння розвідки до Покровська говорить не лише про складну ситуацію в місті, а й про увагу до нього з боку влади країни, висловив думку військовий оглядач Денис Попович.

Він пояснив, що Покровськ міг би бути втрачений, якщо б попередні тенденції зберігалися, але в кінці минулого тижня почалася операція ГУР і це змінило хід подій.

