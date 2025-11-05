Найчастіше туристів обкрадають в Італії / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Уже багато років за іспанською Барселоною утримується репутація "європейської столиці кишенькових злодіїв". Та й загалом туристи доволі часто стають жертвами дрібних крадіжок в цій популярній країні.

Однак свіже дослідження британської компанії зі страхування подорожей Quotezone встановило, що найбільша кількість кишенькових крадіжок фіксується зовсім в іншій країні Європи.

Італія – рай для кишенькових злодіїв

Як пише Express, зібрані Quotezone дані показали, що найчастіше спритні злодії обкрадають туристів в Італії.

При цьому знаменитий римський фонтан Треві вважається найбільш небезпечним місцем для кишенькових крадіжок, тому мандрівників закликають бути особливо обережними, коли вони перебувають біля цієї прекрасної пам'ятки. Річ у тім, що біля цього фонтану від ранку до вечора збираються натовпи туристів, а щоб підійти до нього ближче, доводиться проштовхуватися крізь них – і кишенькові злодії цим щосили користуються.

"Тримайте сумки застебнутими і щільно закритими, не носіть цінні речі в легкодоступних кишенях і ввічливо відмовляйтеся від запрошень від тих, хто пропонує ігри або наполягає на участі в імпровізованих заходах", – закликають туристів експерти з подорожей.

Друге місце в антирейтингу Quotezone посіла Франція, а найнебезпечнішим місцем в плані ризику кишенькових крадіжок там називають Ейфелеву вежу в Парижі. Іспанія опинилася на третьому місці в списку.

Як проводилося дослідження

У рамках дослідження експерти проаналізували кількість згадок "кишенькових крадіжок" на сайтах з відгуками мандрівників про найпопулярніші європейські напрямки на кшталт Google та TripAdvisor в порівнянні з кількістю відвідувачів цих країн.

"Крадіжка може статися де завгодно, а популярні туристичні місця – зручні місця для злочинців, щоб спустошити гаманці відпочивальників, поки ті оглядають визначні пам'ятки. Багато відпочивальників не знають, що в деяких із найпопулярніших у британців місць спостерігається один із найвищих показників кишенькових крадіжок у Європі", – розповів засновник і генеральний директор Quotezone Грег Вілсон.

При цьому він зазначив цікаву деталь: найчастіше про кишенькові крадіжки згадують туристи в Італії, хоча до Франції та Іспанії приїжджає набагато більше гостей.

10 країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок

  1. Італія
  2. Франція
  3. Іспанія
  4. Німеччина
  5. Нідерланди
  6. Португалія
  7. Туреччина
  8. Греція
  9. Польща
  10. Ірландія

Як туристам захиститися від кишенькових злодіїв

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей назвали шість найпопулярніших схем кишенькових злодіїв, які полюють на туристів. Особливо мандрівників закликають бути обережними в натовпі.

Зі свого боку фахівці з безпеки дали туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами кишенькових злодіїв на відпочинку. Серед них – кишені на блискавці, дослідження місцевості та скромність.

При цьому бувала туристка Анніта Кеті поділилася своїм несподіваним лайфхаком, який допомагає їй захищати цінності від злодюжок. Йдеться про так званий гаманець-обманку.

