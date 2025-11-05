Туристи в переповнених містах – легка здобич для кишенькових злодіїв.

Уже багато років за іспанською Барселоною утримується репутація "європейської столиці кишенькових злодіїв". Та й загалом туристи доволі часто стають жертвами дрібних крадіжок в цій популярній країні.

Однак свіже дослідження британської компанії зі страхування подорожей Quotezone встановило, що найбільша кількість кишенькових крадіжок фіксується зовсім в іншій країні Європи.

Італія – рай для кишенькових злодіїв

Як пише Express, зібрані Quotezone дані показали, що найчастіше спритні злодії обкрадають туристів в Італії.

Відео дня

При цьому знаменитий римський фонтан Треві вважається найбільш небезпечним місцем для кишенькових крадіжок, тому мандрівників закликають бути особливо обережними, коли вони перебувають біля цієї прекрасної пам'ятки. Річ у тім, що біля цього фонтану від ранку до вечора збираються натовпи туристів, а щоб підійти до нього ближче, доводиться проштовхуватися крізь них – і кишенькові злодії цим щосили користуються.

"Тримайте сумки застебнутими і щільно закритими, не носіть цінні речі в легкодоступних кишенях і ввічливо відмовляйтеся від запрошень від тих, хто пропонує ігри або наполягає на участі в імпровізованих заходах", – закликають туристів експерти з подорожей.

Друге місце в антирейтингу Quotezone посіла Франція, а найнебезпечнішим місцем в плані ризику кишенькових крадіжок там називають Ейфелеву вежу в Парижі. Іспанія опинилася на третьому місці в списку.

Як проводилося дослідження

У рамках дослідження експерти проаналізували кількість згадок "кишенькових крадіжок" на сайтах з відгуками мандрівників про найпопулярніші європейські напрямки на кшталт Google та TripAdvisor в порівнянні з кількістю відвідувачів цих країн.

"Крадіжка може статися де завгодно, а популярні туристичні місця – зручні місця для злочинців, щоб спустошити гаманці відпочивальників, поки ті оглядають визначні пам'ятки. Багато відпочивальників не знають, що в деяких із найпопулярніших у британців місць спостерігається один із найвищих показників кишенькових крадіжок у Європі", – розповів засновник і генеральний директор Quotezone Грег Вілсон.

При цьому він зазначив цікаву деталь: найчастіше про кишенькові крадіжки згадують туристи в Італії, хоча до Франції та Іспанії приїжджає набагато більше гостей.

10 країн Європи з найбільшою кількістю кишенькових крадіжок

Італія Франція Іспанія Німеччина Нідерланди Португалія Туреччина Греція Польща Ірландія

Як туристам захиститися від кишенькових злодіїв

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з подорожей назвали шість найпопулярніших схем кишенькових злодіїв, які полюють на туристів. Особливо мандрівників закликають бути обережними в натовпі.

Зі свого боку фахівці з безпеки дали туристам кілька корисних порад, як не стати жертвами кишенькових злодіїв на відпочинку. Серед них – кишені на блискавці, дослідження місцевості та скромність.

При цьому бувала туристка Анніта Кеті поділилася своїм несподіваним лайфхаком, який допомагає їй захищати цінності від злодюжок. Йдеться про так званий гаманець-обманку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.