Росія завдала чергових ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок атаки споживачі залишилися без світла, повідомляє Міністерство енергетики.
"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначили в енергетичному відомстві.
У міністерстві також нагадали, що з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України будуть почергово відключати електроенергію відповідно до графіків. А промисловість, з 07:00 до 22:00 має обмежити споживання електроенергії. У відомстві нагадали, що час та обсяг обмежень може змінюватися.
"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу (обленерго, - УНІАН). Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", - зазначається у повідомленні.
Водночас, як зазначили в "Укренерго", графіки погодинних відключень будуть застосовуватися у більшості регіонів України. У компанії додали, що в період з 7:00 до 21:00 почергово вимикатимуть від однієї до двох черг споживачів.
Удари Росії по енергетиці України - останні новини
З початку осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. Вночі 4 листопада ворог завдав удару по енергетиці Одещини. Як уточнили в Ізмаїльській РДА, РФ масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїльського району.
Через наслідки ворожих атак енергетики змушені цілодобово працювати - паралельно з цим вводять і планові відключення для балансування системи та проведення ремонтів.