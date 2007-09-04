40 волинян вирушили у Донецьк допомогти в організації виборів

40 мешканців Волинської області вирушили у Донецьк на допомогу в організації виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила керівник прес-служби Волинського виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Оксана ПРОКОПЧУК.

Волиняни утворили 10 груп по 4 особи, які працюватимуть у 5-ти виборчих округах Донецької області, центрами яких є міста: Маріуполь, Шахтарськ, Волноваха та Старобешево.

За словами заступника керівника Волинського виборчого штабу НУ-НС Миколи ПАСАМАНА, керівники груп вже налагодили контакт з місцевими штабами «Нашої України – Народної самооборони» у Донецькій області. Наразі волиняни долучаються до їх роботи, аби краще організувати виборчий процес по всьому регіону, сказав він.

«Оскільки попереду ще майже місяць, можемо припустити, що праця наших земляків і однодумців принесе суттєві результати», - зазначив М.ПАСАМАН.