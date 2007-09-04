Експерти допускають звільнення ще кількох губернаторів

Політичні експерти допускають звільнення ще кількох голів обласних державних адміністрацій після проведення дострокових парламентських виборів.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Зокрема, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що якщо на посади губернаторів призначити партійних лідерів, то це може змінити статус-кво у відносинах «помаранчевих» партій, що, знову ж таки, може дезорганізувати спільну передвиборчу діяльність. “А от одразу після виборів зміна кількох губернаторів цілком імовірна”, – зазначає експерт.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, “є пара-трійка губернаторів, над якими може повиснути загроза звільнення”. Але, за його словами, наявна загроза ще не означає її реалізації. Навряд чи ці загрози будуть реалізовані до 30 вересня, припускає В.КАРАСЬОВ. За його словами, “звільнення ДЄЄВОЇ і призначення на її місце БОНДАРЯ було точковим випадком, а не початком реалізації якогось плану зміни голів облдержадміністрацій”. Ситуація з призначенням голови Дніпропетровської ОДА не нова, вона зависла ще з кінця липня і тільки в силу деяких факторів ще не відбулась, сказав експерт.

По-друге, за словами В.КАРАСЬОВА, щоб звільнити одних губернаторів, потрібно, щоб була заміна, “була лавка запасних”. “Інших же Бондарів у Президента немає”, – додав політолог.

По-третє, сказав він, Дніпропетровська область - одна з ключових в Україні. “Не тільки в сенсі бізнесового впливу, а і в сенсі жорсткої сутички без прогнозованого результату між основними бізнес-групами за бізнесово-промисловий актив цієї області”, – вважає В.КАРАСЬОВ.

«Навряд чи так можна характеризувати ситуацію в інших областях. У Донецькій зрозуміло, хто все контролює, а в областях Західної України немає такого потужного промислового і бізнесового активу. Тому для Президента було важливо саме зараз, з перспективою на поствиборчу ситуацію, застовпити контроль над Дніпропетровською областю, не давши жодній фінансово-політичній групі отримати тут адміністративний контроль», - зауважив В.КАРАСЬОВ.

«Отже, призначення БОНДАРЯ - це точкова подія і не означає початку хвилі звільнень губернаторів», – сказав ескперт.

Як повідомляв УНІАН 3 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Віктора БОНДАРЯ тимчасово виконуючим обов`язки голови Дніпропетровської ОДА.

Іншим указом Президент звільнив Надію ДЄЄВУ з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.