Генпрокуратура затримала голову Дніпровської РДА м.Києва

Сьогодні близько 12.00 був затриманий голова Дніпровської районної державної адміністрації Києва Олександр СОТНИКОВ.

Як розповіла УНІАН прес-секретар О.СОТНИКОВА Людмила ОЛЕЙНИК, під час робочої наради із заступниками до залу засідань Дніпровської РДА увійшли 5 чоловіків у цивільному одязі, які представилися слідчими Генеральної прокуратури. Вони зажадали, щоб О.СОТНИКОВ припинив вести нараду і пройшов з ними в свій робочий кабінет для проведення слідчих дій.

За словами Л.ОЛЕЙНИК, в кабінеті ці люди знаходилися разом із О.СОТНИКОВИМ близько трьох годин. Увесь цей час біля дверей кабінету стояли два озброєних автоматами охоронці, які прийшли разом з представниками Генпрокуратури. За словами прес-секретаря, невідомо, що відбувалося в кабінеті, оскільки туди нікого не пускали. Мобільний телефон О.СОТНИКОВА був відключений.

Близько 15.00 слідчі відвезли О.СОТНИКОВА на його квартиру, зараз там проводиться обшук. Разом з головою Дніпровської райадміністрації знаходиться його адвокат.

За словами Л.ОЛЕЙНИК, поки що невідомо, які звинувачення інкримінують О.СОТНИКОВУ. Але найімовірніше, зазначила вона, що затримання є неприємним інцидентом, пов`язаним з подіями двотижневої давності, коли було затримано двох чиновників Дніпровської РДА, звинувачених у хабарництві.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня працівниками правоохоронних органів за отримання понад 500 тис. грн. хабара було затримано двох чиновників Дніпровської в місті Києві районної державної адміністрації - заступника голови райдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства Миколу КРАСНОЩОКА і в.о. заступника з питань містобудування, архітектура і землекористування Ігоря КОЗИРЄВА. На сьогодні Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно цих осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Досудове слідство в цій кримінальній справі проводиться прокуратурою м. Києва.