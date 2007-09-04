Засідання сесії Київради переноситься на ”після виборів”

Пленарне засідання V сесії Київської міської ради V скликання переноситься з 12 вересня на жовтень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради з посиланням на інформацію заступника Київського міського голови – секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

Таке рішення, за словами О.ДОВГОГО, було прийнято сьогодні за підсумками Погоджувальної ради.

При цьому О.ДОВГИЙ підкреслив, що у зв’язку з передвиборчою ситуацією в країні деякі політичні сили мають намір використати сесійну залу для провокацій з метою дестабілізації роботи Київради. „Міські депутати вирішили, що подібний перебіг пленарного засідання не принесе користі киянам, які очікують від міськради конкретних та ефективних рішень, а не внесеного ззовні передвиборчого популізму”, - зазначив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ побажав усім учасникам дочасних парламентських виборів успіху та наголосив, що оцінку їхній роботі дадуть виборці на виборчих дільницях 30 вересня.

Секретар Київради також зазначив, що до наступного пленарного засідання Київради, яке відбудеться в жовтні, міські депутати мають напрацювати та узгодити в комісіях цілу низку важливих для киян рішень.