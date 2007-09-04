Ющенко: РНБО прийняла рішення відсторонити Рудьковського та Шуфрича

Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення відсторонити від виконання обов’язків міністра транспорту і зв’язку Миколу РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, розповідаючи про підсумки засідання РНБО.

За словами Президента, М.РУДЬКОВСЬКИЙ та Н.ШУФРИЧ несуть пряму відповідальність за “провали” в сферах відповідальності очолюваних ними міністерств.

Зокрема, зауважив В.ЮЩЕНКО, М.РУДЬКОВСЬКИЙ не зміг вжити заходів для підвищення безпеки на залізницях, а Н.ШУФРИЧ – належним чином ліквідувати наслідки стихійних лих, які останнім часом сталися в Україні.