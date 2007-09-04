Азаров про звільнення Рудьковського і Шуфрича

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає неправомірним сьогоднішнє рішення Ради національної безпеки і оборони про усунення від виконання обов`язків міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСКОГО і міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання РНБО.

За словами М.Азарова, під час засідання він одержав готовий проект, яким рекомендовано усунути обох міністрів з посад. «Я сказав Президентові, що є Конституція, є коаліційний принцип формування уряду, є, нарешті, закон про Кабмін, який чітко визначає як механізм призначення, так і зняття міністрів. Ну, не має права СНБО знімати міністрів. Кортить, але ні...», - заявив М.Азаров.

При цьому він зазначив, що проти такого рішення голосували він і ще один член РНБО. Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО при голосуванні утримався, вказавши на юридичну невідповідність цих документів.

Кажучи про Н.Шуфрича, віце-прем`єр зазначив, що при ліквідації надзвичайних ситуацій в Херсонській і Львівській областях дії уряду були оперативними, «і ми змогли протягом лічених годин ліквідувати ці аварії».