ЦВК залишила партію «Пора» у складі НУ-НС

Центральна виборча комісія на виконання відповідного рішення суду вирішила залишити громадянську партію «Пора» у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосувало 12 членів ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ЦВК виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

Сьогодні, 4 вересня, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 28 серпня «Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку громадянської партії «Пора», на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року».