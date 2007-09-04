НУ-НС: Інформація про затримання голови РДА Сотникова є неправдивою

Київський штаб блоку „Наша Україна – Народна самооборона” протестує проти “спроб політичної розправи” над головою Дніпровської районної державної адміністрації міста Києва, членом „Нашої України” Олександром СОТНИКОВИМ “з боку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його союзників з Партії регіонів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «Наша Україна» в Київраді, сьогодні слідчі Генеральної прокуратури під час наради “увірвалися до кабінету керівника Дніпровського району Києва О.СОТНИКОВА та влаштували обшук спочатку в його кабінеті, а потім і вдома в керівника району”. У цей час, інформує прес-служба, у його помешканні перебували члени родини О.СОТНИКОВА - батьки, діти та онуки.

Слідчі, за даними прес-служби фракції “Наша Україна” в Київраді, намагалися не допустити в приміщення адвоката. “Працівники Генпрокуратури, – йдеться в прес-релізі, – усе перевернули догори дном, але кількагодинний обшук завершився безрезультатно, нічого компрометуючого О.СОТНИКОВА знайдено не було”. З будинку, як стверджує прес-служба, “було винесено візитівки, блокноти та інші приватні папери, що не мають жодного стосунку до роботи в райдержадміністрації”. На даний момент, зазначають у прес-службі, О.СОТНИКОВ “не є ні затриманим, ні підозрюваним, ні обвинуваченим за жодною кримінальною справою”. Однак, “не чекаючи закінчення обшуку”, за даними фракції, “керівники КМДА поширили неправдиву інформацію про нібито затримання О.СОТНИКОВА”.

Блок „Наша Україна – Народна самооборона” заявляє, сказано в прес-релізі, що “всі ці незаконні дії є новими спробами політичного тиску й переслідування О.СОТНИКОВА з боку команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”. “Мер, - йдеться далі, - уже неодноразово намагався вчинити розправу над „невгодним” главою району. Тепер команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підключила до політичних репресій працівників підконтрольної Партії регіонів Генеральної прокуратури, які нині гарячково шукають неіснуючі зачіпки”.

Блок „Наша Україна – Народна самооборона”, передає прес-служба фракції, занепокоєний “втягуванням силовиків у виборчу кампанію та вимагає негайно припинити переслідування політичних опонентів”.