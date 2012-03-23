Затулін про справу Тимошенко: Це інструмент для шантажу Росії

У Москві не підтримують рішення влади України обрати укладання газового договору для переслідування екс-прем'єра Юлії ТИМОШЕНКО, сказав кореспонденту УНІАН колишній депутат Держдуми РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН.

«Це створює незручність в українсько-російських відносинах, і є, не багато - не мало, інструментом для шантажу РФ. Шантажу безглуздого і даремного, бо РФ не має наміру на нього вестися. Це неправильне управлінське рішення влади України, яка обрала саме цей привід для якихось своїх рахунків з ТИМОШЕНКО», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Крім того, сумніви у правильності судового переслідування Ю.ТИМОШЕНКО викликає і той факт, що приводом для її затримання і засудження було перевищення повноважень. «А це дуже уразлива для критики підстава для звинувачення. Фактично, воно залишає простір будь-кому і кожному завжди застосувати таку саму норму», - вважає К.ЗАТУЛІН.

На думку К.ЗАТУЛІНА, українській владі було б більше ніж достатньо розглянути недоліки, помилки і, може, навіть злочини Ю.ТИМОШЕНКО у різні періоди її діяльності, наприклад, пов'язані з її роботою в ЄЕСУ і співпрацею з Павлом ЛАЗАРЕНКОМ.

«Але обрали інший привід для засудження. Тоді здавалося, що це дає мотив убити двох зайців: і з ТИМОШЕНКО розквитатися, і одночасно Росію поставити в незручне положення», - вважає К.ЗАТУЛІН.

На його думку, Москва не розділяє пафос людей, причетних до засудження Ю.ТИМОШЕНКО. «Ось тільки що виступала Інна БОГОСЛОВСЬКА у Верховній Раді з доповіддю, в якій міститься звинувачення ТИМОШЕНКО у державній зраді. Мені вже давно здається, що БОГОСЛОВСЬКА веде свою особисту війну з ТИМОШЕНКО. Я ось хочу зрозуміти, де закінчуються її повноваження як парламентського громадського обвинувача і де починається її особиста зацікавленість, її власні, не завжди зрозумілі особисті рахунки з ТИМОШЕНКО: хто з них красивіше, розумніше й успішніше. Мене ці питання все частіше відвідують, але, здається, і в Україні цим питанням вже також задаються», - сказав К.ЗАТУЛІН.