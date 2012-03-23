Тюремники кажуть, що Тимошенко не пропонували ані блокади, ані пункції

Екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у межах Качанівської виправної колонії ніхто з медперсоналу установи чи залучених лікарів не пропонував провести спинно-мозкову пункцію чи паравертебральну блокаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, про це йшлося сьогодні на брифінгу у колонії для представників телевізійних ЗМІ.

«З метою об’єктивного та всебічного інформування суспільства про готовність лікарів МОЗ і ДПтС України до лікування засудженої Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні у Качанівській виправній колонії для представників телевізійних ЗМІ організовано брифінг з можливістю для преси пересвідчитись у наявності в колонії медичної апаратури і відповідного обладнання. Лікарі установи та залучені медичні фахівці УОЗ Харкова роз’яснили основні моменти вироблених рекомендацій українських та німецьких медиків щодо лікування Ю.ТИМОШЕНКО, продемонстрували можливості медобладнання, поспілкувалися з журналістами», йдеться у повідомленні.

У відповідь на запитання журналістів лікарями, зокрема, було зазначено, що за результатами обстеження та згідно з висновками як українських, так і німецьких лікарів оперативного втручання або направлення Ю.ТИМОШЕНКО до спеціалізованого лікувального закладу вона не потребує, зазначили у пенітенціарній службі.

Окремо лікарі зазначили, що Ю.ТИМОШЕНКО в межах Качанівської виправної колонії ніхто із медперсоналу установи чи залучених лікарів не пропонував провести спинно-мозкову пункцію чи паравертебральну блокаду, адже, по-перше, цього немає у рекомендаціях іноземних фахівців, а по-друге, у випадку з Ю.ТИМОШЕНКО такі процедури є недоречними, зауважили у пенітенціарній службі.

Як повідомлялося, раніше у коментарі УНІАН захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисна вимагає, аби її лікували за рекомендаціями німецьких лікарів.

«Ю.ТИМОШЕНКО не відмовляється ні від чого, єдине чого вона вимагає - це суворого дотримання того протоколу, який написали німецькі лікарі», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

«Основна рекомендація полягала, що з таким рівнем захворювання ТИМОШЕНКО можна і треба лікувати лише в стаціонарі спеціалізованої клініки», - сказав С.ВЛАСЕНКО, додавши, що лікарі рекомендували негайно розпочати таке лікування.

«Замість цього з ТИМОШЕНКО кожен день проводяться слідчі дії, процесуальні дії, і кожен день відносно ТИМОШЕНКО медична частина колонії складає довідки про те, що з нею можна проводити слідчі дії», - сказав захисник.

Він переконаний, що медики, які працюють в колонії, лише вдають, що створили стаціонар на території колонії. «Декілька днів тому медики Качанівської колонії пропонували Юлії Володимирівни взяти у нею пункцію спинного мозку безпосередньо в камері. Потім вони пропонували зробити в камері блокаду – це процедури, які робляться в умовах операційної кімнати спеціалізованої медичної клініки. Звичайно, що ТИМОШЕНКО від цього відмовилась, і вони одразу «гордо» написали, що ТИМОШЕНКО відмовляється від лікування», - сказав С.ВЛАСЕНКО.