Ющенко: ”У коаліції немає волі насправді вирішити це питання”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО засуджує сьогоднішнє зібрання народних депутатів V скликання у Верховній Раді і висловлює жаль, що його проведення підтримав прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам після засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент підкреслив, що сьогоднішнє засідання парламенту було нелегітимним.

Він вважає, що сьогодні депутати зібралися для того, аби продемонструвати зневагу до Основного Закону.

Також Президент зауважив, що сьогоднішнє рішення неповноважної ВР про скасування депутатської недоторканності у незаконний, нелегітимний спосіб свідчить, що у коаліції немає волі насправді вирішити це питання.

«Сумно від того, що цю ідею повністю розділив і підтримав прем’єр-міністр», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре повторив, що відкриття четвертної сесії ВР V скликання - це чергова спроба дестабілізувати ситуацію в країні.

«Я глибоко засуджую організаторів зібрання», - підкреслив Президент, наголосивши, що сьогодні український народ чекає, щоб всі шанобливо ставились до Конституції, і всі процеси повернулись у законне русло», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР V скликання відкрив четверту сесію парламенту. На ній були присутні 269 народних депутатів. Вони попередньо схвалили закон України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб) і направили його у конституційний Суд.

Прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає законною чергову сесію Верховної Ради V скликання.