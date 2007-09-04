Тимошенко нагадала, в чому полягає комуністична ідеологія

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що в наступній Верховній Раді не буде соціалістів і «навряд чи будуть комуністи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на мітингу у Бердичеві, в якому взяли участь близько тисячі осіб.

Так, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, на громадянах України випробовується виборча технологія: їх намагаються переконати, мовляв, дострокові вибори до парламенту нічого не вирішать. Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що ця технологія не є правдивою.

«В наступному парламенті не буде Олександра МОРОЗА, оскільки він пішов туди, звідки не повертаються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. А прихильники О.МОРОЗА переходять до БЮТ і НУ-НС. Вже тому наступний парламент "буде іншим".

Вона також заявила, що шанси КПУ потрапити до ВР наступного скликання «є 50 на 50». Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала виборцям Бердичева, що комуністична ідеологія полягає в тому, щоб у суспільстві не було приватної власності на засоби виробництва.