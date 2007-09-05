Тимошенко про стихійні ринки, армію і медичне страхування

Юлія ТИМОШЕНКО виступає за надання опозиції права контролювати владу. Про це лідер БЮТ заявила сьогодні ввечері на мітингу у Житомирі, повідомляє прес-служба блоку.

«Треба, щоб опозицію, хто б нею не був, наділили правами контролювати владу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши при цьому переконання, що після дострокових парламентських виборів «в опозиції буде ЯНУКОВИЧ».

Також лідер БЮТ заявила, що зараз по всій країні розганяють стихійні ринки, а замість них виростають супермаркети, «бо ці супермаркети будують олігархи. Вони прикриваються тим, що кажуть, що облагороджують країну». Водночас, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, що «на ринках стоять люди з такою освітою, що прем’єр-міністру і не снилося». На її думку, цим людям необхідно видавати кредити під невеликі відсотки, щоб вони могли відкрити власний бізнес.

Також Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що зараз армія недофінансовується і дітям «ламають здоров’я і нервову систему».

«І тому, щоб не казав міністр оборони, ми з 1 січня 2008 року відмінимо призов і перейдемо на професійну армію», - заявила вона.

Крім того, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, повинні бути створені страхові медичні фонди. За її словами, повинні надаватися медичні послуги, які буде сплачувати держава, наприклад: швидка, термінові операції, пересадки органів.