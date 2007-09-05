У виборчих бюлетенях відсутній № 17

Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчого бюлетеня. Таким чином, 30 вересня виборці візьмуть в руки папір довжиною 60 см і шириною 20 см світло-коричневого кольору, повідомляє "Сегодня". Що стосується "Пори", то в затвердженому бюлетені виключено 17-й номер, який партія одержала в результаті жеребкування, в бюлетені після 16-го номера стоятиме 18-ий.

Причиною таких дій ЦВК стало рішення Апеляційного адміністративного суду Києва, згідно з яким Мін`юст перевищив свої повноваження, реєструючи "Пору" Ярослава Годунка.