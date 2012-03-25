Грищенко: США допоможуть Україні зі зміцненням енергетичної безпеки

Спеціальний представник Державного секретаря США з питань енергетики Ричард МОРНІНГСТАР підтверджує готовність Сполучених Штатів надавати підтримку Україні в питанні зміцнення її енергетичної безпеки.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ в рамках Брюссельського форуму 24 березня, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Як йдеться у повідомленні, сторони обговорили шляхи посилення енергетичної безпеки в Європі. Керівник МЗС України наголосив на важливості залучення ресурсів міжнародних фінансових інституцій на цілі модернізації газотранспортної системи України.

Також відбувся обмін думками щодо перспектив розвитку українсько-американських відносин в енергетичній сфері.

Того ж дня К.ГРИЩЕНКО виступив на панельній дискусії «Східноєвропейські партнери: рух на Захід, Схід чи нікуди?» та взяв участь у тематичних дебатах «Європейське сусідство: більше за більше чи просто нічого?», присвячених розвитку Європейської політики сусідства, поінформували в МЗС.

Брюссельський форум – щорічна конференція високого рівня, організована Фондом Маршалла. Учасниками Форуму традиційно є високопоставлені та впливові політичні, інтелектуальні та бізнес лідери з Північної Америки та Європи.