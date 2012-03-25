Яукович призначив довічні стипендії трьом видатним діячам науки

Відповідний указ глава держави підписав 24 березня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив довічні державні стипендії трьом видатним діячам науки. Відповідний указ глава держави підписав 24 березня, повідомляється на його сайті. Зокрема, довічні державні стипендії призначено діячам науки, які досягли 70-річного віку: докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Миколі БІЛУСІ (1923 р.н.), докторові економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Інтерні БОНДАР (1926 р.н.) та докторові історичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України Леонтію ДЕЩИНСЬКОМУ (1928 р.н.).

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