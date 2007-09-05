У Європі вважають, що Мороз поквапився

Співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН вважає розгляд Верховною Радою 5-го скликання питання про депутатську недоторканність невчасним. Таку думку вона висловила в інтерв’ю „Німецькій хвилі”.

За словами Х.СЕВЕРІНСЕН, делегація ПАРЄ вітає ініціативу українських політиків щодо обмеження депутатської недоторканності. Втім, наголосила вона, відповідні зміни до законів необхідно ухвалювати після виборів.

„Недоторканність потрібно обмежити. Але я не впевнена, що слід було розглядати це питання у парламенті, який по суті є недієздатним. У ньому немає 300 повноважних депутатів”, - зазначила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Вона також повідомила, що члени міжнародної делегації з моніторингу підготовки до дострокових парламентських виборів занепокоєні процедурою голосування вдома. Співдоповідач ПАРЄ висловила сподівання, що ця процедура не призведе до повторення фальсифікацій, які мали місце на президентських виборах 2004 року.

На думку Х.СЕВЕРІНСЕН, політичну ситуацію в країні вдасться стабілізувати, якщо влада і опозиція узгодять врівноважений текст Конституції, який буде винесено на загальнонаціональний референдум.