Мороз нагадує Ющенку про злочин і кару

Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ вважає, що новообрана ВР розпочне процедуру імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на міжнародній конференції «Розвиток парламентаризму: проблеми та перспективи».

Зокрема, О.МОРОЗ зауважив, що, коли хтось перебирає на себе повноваження іншої гілки влади, то «це є узурпація влади». «Це є кримінальний злочин, який має відповідну класифікацію в законодавстві України і передбачає відповідальність за нього, в тому числі кримінальну відповідальність», - наголосив він.

За словами О.МОРОЗА, щодо Президента України в Конституції визначений порядок висловлення йому недовіри у вигляді імпічменту. «І, очевидно, новостворений парламент, якщо таке станеться насправді, і вибори відбудуться, і правочинність парламенту буде визнана, то він займеться цим питанням», - сказав О.МОРОЗ. На його переконання, «безкарно залишати те, що робиться сьогодні в Україні, не можна».