Що хвилює Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає нещирим вчорашнє рішення Верховної Ради V скликання про скасування пільг для народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила увечері 4 вересня під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні.

"Події у Верховній Раді 4 вересня свідчать про те, що насправді ці депутати не планують скасовувати собі пільги", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що у зв’язку з виборами вважає парламент неправомочним. "Зараз йдуть вибори, і всі політичні сили на цю виборчу кампанію пішли. І те, що самі вибори йдуть, засвідчує, що ВР не існує сьогодні і вона є неправомочною", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ вважає "прикрим", що політики та депутати спроможні скасовувати собі пільги та депутатську недоторканність "лише у неіснуючій Верховній Раді".

"Зрозуміло, що коли парламент не діє, то будь-який депутат може прийти до суду і добиватися скасування рішення неіснуючого парламенту", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала голосування у Верховній Раді з цього питання 6 жовтня 2006 року за внесений нею законопроект про скасування пільг депутатам.

"Тоді з 226-ти депутатів, які мали б підтримати голосування, проголосувало тільки 210. З Партії регіонів за скасування пільг проголосувало тільки 2 людини, наша фракція - у повному складі, "Наша Україна" проголосувала 50 на 50, вся фракція СПУ - за, а О.МОРОЗ - проти", - сказала лідер БЮТ.

За її словами, "коли було справжнє голосування, то Партія регіонів голосувала проти скасування пільг".

Крім того, лідер БЮТ вважає нещирим і рішення депутатів про схвалення та направлення на розгляд до Конституційного Суду закону щодо скасування депутатської недоторканності.

"Це саме стосується і недоторканності", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозувала, що "регіонали" зможуть після дострокових виборів заявити, що "недоторканність та пільги суддів знімали у неіснуючій Верховній Раді, а значить, голосування з цього питання не є дійсним".

На думку лідера БЮТ, "недоторканність та пільги потрібно зняти у нормальній Верховній Раді нормальним шляхом".

"Мене зараз дуже хвилює така депутатська нещирість, абсолютна неправда", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також розцінила прийняття згаданих законів парламентом як велику інформаційну кампанію.