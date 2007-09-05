Цушко пригрозив ”політиканам”, щоб не гралися на виборах

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО застерігає політиків від провокацій і створення штучних конфліктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, про це він заявив на засіданні Політради СПУ.

«Попереджаю всіх тих політиканів, які замислюють і розглядають пропозиції своїх технологів про можливі провокації та створення штучних конфліктних ситуацій, щоб вони не гралися», - сказав В.ЦУШКО.

«Відповідатимуть згідно із законом, і не треба навіть думати за рахунок людей, або не дай Бог, людських жертв, підвищувати собі імідж», - наголосив міністр.

Він пообіцяв, що міліція забезпечить порядок під час виборчої кампанії. «Я ніяких спеціальних директив напередодні виборів своїм підлеглим не роздаю - окрім забезпечення громадського порядку і дотримання законів», - зазначив В.ЦУШКО.

«Можна гарантувати, що міліція забезпечить охорону громадського порядку в період передвиборної кампанії, в день виборів і після виборів», - сказав він.