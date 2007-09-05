Мороз вирішив, що члени РНБО - узурпатори і самодури

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ називає вчорашнє доручення Ради національної безпеки і оборони щодо відсторонення Миколи РУДЬКОВСЬКОГО від виконання обов’язків міністра транспорту та зв’язку «не просто узурпацією влади», а «самодурством» і спробою «звести політичні рахунки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час виступу на міжнародній конференції «Розвиток парламентаризму: проблеми та перспективи».

За словами О.МОРОЗА, вчора на засіданні РНБО, яка була створена «в позаконституційний порядок», взяла «на себе функції, які не визначені законом про РНБО».

Як стверджує О.МОРОЗ, РНБО втручається «в поле Конституції, в тому числі намагаючись розставляти кадри, роблячи висновки щодо необхідності звільнення, тоді коли статті Конституції чітко визначають, як це робиться”. “І Президент України до тих функцій, так само як РНБО, не має ніякого відношення», - заявив він.

«Через надумані аргументи здійснюється спроба звести політичні рахунки. Це вже не просто узурпація влади, я б сказав – це самодурство, яке виходить не тільки за межі законодавства, але й за межі здорового глузду», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, «підлеглі членам Кабміну люди» приймають рішення щодо звільнення з посади міністрів. О.МОРОЗ вважає, що Президент порушує законодавство України, оформляючи таке рішення РНБО своїм указом. Він наполягає, що Президент не має на це «ніякого права».