Комуніст Гайдаєв не вважає свій Porsche Cayenne розкішшю

У кулуарах Верховної Ради депутати активно обговорюють ідею впровадити податок на розкіш, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Його запровадження, на думку влади, дасть змогу зменшити соціальне збурення напередодні виборів.

Згідно проекту закону про багатство, тепер українці платитимуть додаткові податки за так звані розкішні речі: квартири більше 200 метрів, будинки більше 400 метрів, літаки, яхти.

Додатково викласти грошей доведеться за шуби, костюми, ювелірні вироби, дорогі мобільні телефони, предмети мистецтва.

Таким чином держава планує підзаробляти 800 мільйонів за рік. Однак є одна заковика – немає визначення, що таке розкіш.

"Цей закон, його внесення зараз, я можу пов`язати із підготовкою до виборів. Це робиться для того, щоб люди бачили, як влада хоче забрати в багатих і віддати бідним. Хоча ті кошти,які будуть закумульовані, знову підуть багатіям", - вважає бютівець Василь Кравчук.

Вибори виборами, але багаті вже плачуть. Мовляв, не все те розкіш, що більше 20 мінімальних зарплат українців. Ось комуніст Юрій Гайдаєв не хоче додатково платити за своє елітне авто.

"Maybach - це розкіш. А Porsche Cayenne? Гарне питання! Ні. Це не розкіш. Це гарна машина, довговічна. Я не думаю, що Cayenne дизельний трилітровий, куплений у віці 1 року, якщо ви хочете говорити, це розкіш", - каже комуніст.

Насправді, навіть власникам яхт та літаків переживати не варто. Майже всі літальні та плавучі апарати прописані далеко за межами України, здебільшого в офшорних зонах.

Від такого закону постраждають хіба що яхтсмени, та інші спортсмени любителі, що чесно прописали свої літаки вдома.

З квартирами та земельними ділянками вчинити можна так само. Також податку можна уникнути, якщо вони будуть оформлені на юридичних осіб.

А от мешканцям, наприклад, елітної Конча–Заспи хімічити із фірмами не доведеться. Адже їхні будинки здебільшого оформлені як нежитлові приміщення.

Суперечка між заможними, хто з них чесніший, знову призведе до того, що платити будуть прості українці. Наприклад, якщо вам дісталася земельна ділянка від бабусі, чи 20 років тому ви приватизували 4-кімнатну квартиру. Якщо у вас немає змоги перевести це все на офшорну фірму, готуйтеся - податкова йде до вас