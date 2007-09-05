Янукович згадав старі радянські часи

10:57, 05 вересня 2007
Політика
1560

Прем`єр коментує рішення РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони 4 вересня не сприяло стабілізації ситуації в країні, і всі його рішення є політичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Коли ми говоримо про стабілізацію політичної ситуації в країні, то такі засідання не додають стабілізації, тому що вони знову стосуються питань узурпації влади однією інституцією, вони стосуються порушень законів і Конституції України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, рішення про відсторонення Нестора ШУФРИЧА і Миколи РУДЬКОВСЬКОГО від посад міністра з питань надзвичайних ситуацій і міністра транспорту і зв`язку є політичним рішенням, оскільки воно прийняте за 20 днів до проведення виборів. «І те, що в цьому рішенні беруть участь вищі посадовці – це сумно. Це мені нагадує старі радянські часи, коли грали в ці політичні ігри зі звільнення кадрів. Це неприємно. Коли ми говоримо про стабілізацію, ми повинні робити все, щоб ситуація була максимально стабільною», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що йому не було відомо про те, що до порядку денного засідання РНБО буде включено питання про звільнення цих двох міністрів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter