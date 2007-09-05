Янукович згадав старі радянські часи

Засідання Ради національної безпеки і оборони 4 вересня не сприяло стабілізації ситуації в країні, і всі його рішення є політичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Коли ми говоримо про стабілізацію політичної ситуації в країні, то такі засідання не додають стабілізації, тому що вони знову стосуються питань узурпації влади однією інституцією, вони стосуються порушень законів і Конституції України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, рішення про відсторонення Нестора ШУФРИЧА і Миколи РУДЬКОВСЬКОГО від посад міністра з питань надзвичайних ситуацій і міністра транспорту і зв`язку є політичним рішенням, оскільки воно прийняте за 20 днів до проведення виборів. «І те, що в цьому рішенні беруть участь вищі посадовці – це сумно. Це мені нагадує старі радянські часи, коли грали в ці політичні ігри зі звільнення кадрів. Це неприємно. Коли ми говоримо про стабілізацію, ми повинні робити все, щоб ситуація була максимально стабільною», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що йому не було відомо про те, що до порядку денного засідання РНБО буде включено питання про звільнення цих двох міністрів.