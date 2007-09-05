Томенко придумав тест на депутатську щирість

Один з лідерів БЮТ, заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО вважає, що тестом на щирість намірів відмінити пільги має стати повернення квартир і грошових компенсацій, отриманих депутатами V скликання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

„Позитивно, що Партія регіонів хоча б під час виборів підтримала популярну у народі ідею позбавлення пільг високопосадовців. Але для того, щоб повірити у правдивість її намірів, було би справедливо, аби нинішні депутати, які вчора голосували за позбавлення себе пільг, спочатку повернули державі квартири та грошові компенсації, отримані ними на поліпшення житлових умов”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Між тим, на переконання М.ТОМЕНКА, вчорашнє голосування представників коаліції за законопроект №4057 – лише елемент передвиборчої кампанії, оскільки зміст закону містить масу законодавчих та юридичних недоречностей. „Ціла низка статей щодо забезпечення діяльності народного депутата просто автоматично виключена. Таке враження, що текст даного законопроекту писали люди, які розглядають парламент як Верховну Раду Радянського Союзу, яка збиралася раз на рік для того, щоб затвердити рішення Компартії”, - зазначив він.

За словами М.ТОМЕНКА, якщо вважати нинішню Верховну Раду дієвим парламентом незалежної України, то треба шукати механізми для організації аналітичної, експертної та законодавчої роботи народних депутатів. „В цьому сенсі закон коаліції жодним чином не передбачає можливостей для організації такої діяльності. Можливо, це можна пояснити тим, що більшість депутатів нинішньої коаліції не збираються у наступному скликанні займатися законодавчою роботою та проводити прийоми громадян”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він переконаний, що метою вчорашнього голосування за відміну пільг було не врегулювання цієї проблеми, а прагнення „зіграти” на популярній темі.

Як зазначили у прес-службі М.ТОМЕНКА, посилаючись на інформацією ЗМІ, депутати Верховної Ради V скликання-представники коаліції вже встигли отримати кілька десятків квартир та грошових компенсацій.