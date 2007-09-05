Вінському після Донецька стало погано: він госпіталізований

Під час чату на Корреспондент.netодин з лідерів БЮТ Микола Томенко розповів подробиці щодо госпіталізації четвертого номера у виборчому списку БЮТ Йосипа Вінського.

Зокрема, Томенко заявив про те, що вчора, 4 вересня, лідери БЮТ, у тому числі і Вінський, здійснили напружену поїздку до Донецька.

Томенко підкреслив, що після непростого дня в Донецьку і на фоні практично цілодобового графіка роботи Вінського на посту заступника глави виборчого штабу БЮТ, йому (Вінському - ред.) в літаку стало погано.

За словами Томенко, в даний момент Вінський знаходиться в одній з лікарень Києва, і незабаром повернеться на роботу.

Як повідомлялося, вчора стан здоров`я першого заступника глави виборчого штабу БЮТ Йосипа Вінського різко погіршав.