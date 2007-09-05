Шуфрич думає, що з ним зводять рахунки

Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ вважає вчорашнє рішення Ради національної безпеки і оборони про відсторонення його від виконання обов’язків нічим іншим, як зведенням особистих і політичних рахунків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Кабінеті Міністрів.

Крім того, Н.ШУФРИЧ зазначив, що такий орган, як РНБО, не повинен приймати рішень, про які заздалегідь відомо, що вони не будуть виконуватись і не мають під собою жодних обгрунтувань.

Разом з тим міністр зазначив, що вчора на РНБО не були розглянуті важливі питання, які торкалися тих надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні, а також питання про недопущення виникнень надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня РНБО ухвалила рішення щодо відсторонення від виконання обов’язків міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА і доручила прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати ці рішення.