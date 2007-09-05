Тимошенко заявляє, що в Україні щороку гине 60-80 солдатів

Щороку в Україні від поганого годування, неякісного проживання та нестатутних відносин в армії гинуть до 80 солдатів. Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора пізно ввечері під час прямого ефіру на Житомирському обласному телебаченні.

"Годі вже нищити здоров’я наших молодих хлопців в армії. Від годування, від якості проживання та дідівщини десь у середньому 60-80 за рік таких хлопців просто гинуть", - сказала лідер БЮТ.

За її словами, БЮТ та міністр оборони мають різні думки відносно того, коли повинна почати працювати в Україні професійна армія та коли мусить пройти глибока військові реформа.

Вона також повідомила, що для вивчення цього питання БЮТ зібрав найкращих фахівців країни, які добре знають, як живе армія.

"Коли ми вивчили ситуацію, то зрозуміли, що 60-70 тисяч призовників, яких щорічно забирають в армію, там практично нічому не вчать. Вони не отримують повноцінно військову професію. Тому краще ці гроші, які витрачаються на колосальні призови, витратити на те, щоб заплатити нормальну зарплату на рівні 600-700 доларів тим, хто прийде працювати в армію", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що, за підрахунками БЮТ, ситуація дозволяє з 1 січня 2008 року відміняти строкову службу та з 2009 року вводити професійну службу в армії.

"А те, що міністр оборони України виступає проти цього, то це через те, що він, на жаль, недавно працює в армії, і йому просто треба краще розібратися в тому, що там робиться", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також пообіцяла збудувати професійну армію в Україні.