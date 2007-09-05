Пограбували квартиру соратника Тимошенко

У вівторок увечері в Харкові була пограбована квартира кандидата в народні депутати від БЮТ Володимира Рябошлика.

Замки на броньованих дверях були зламані, в квартирі все перевернуто, вивернули шафи, відзначає прес-служба Харківського обласного виборчого штабу БЮТ.

Постраждалий Володимир Рябошлик вважає що напад на його квартиру пов`язаний або з його політичною діяльністю, або було здійснено з суто корисливих мотивів.

Слідство зараз встановлює, чи було викрадено з квартири матеріальні цінності.

Сегодня