Мороз хоче зіштовхнути лобами Ющенка і Тимошенко?

13:38, 05 вересня 2007
Політика
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Лідер СПУ провів прес-конференцію

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ не виключає, що у наступному складі парламенту ініціатором початку процедури імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА може бути БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами О.МОРОЗА, у наступному парламенті може бути розпочато процедуру імпічменту Президента В.ЮЩЕНКА. «Думаю, що одним з ініціаторів імпічменту може бути БЮТ», - зазначив він.

 

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