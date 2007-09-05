Мороз хоче зіштовхнути лобами Ющенка і Тимошенко?

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ не виключає, що у наступному складі парламенту ініціатором початку процедури імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА може бути БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами О.МОРОЗА, у наступному парламенті може бути розпочато процедуру імпічменту Президента В.ЮЩЕНКА. «Думаю, що одним з ініціаторів імпічменту може бути БЮТ», - зазначив він.