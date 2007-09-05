Мороз хоче зіштовхнути лобами Ющенка і Тимошенко?
13:38, 05 вересня 2007Політика
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Лідер СПУ провів прес-конференцію
Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ не виключає, що у наступному складі парламенту ініціатором початку процедури імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА може бути БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
За словами О.МОРОЗА, у наступному парламенті може бути розпочато процедуру імпічменту Президента В.ЮЩЕНКА. «Думаю, що одним з ініціаторів імпічменту може бути БЮТ», - зазначив він.
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