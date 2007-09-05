Екс-президент ПАРЄ побачив Мороза у ролі, яка йому личить

Депутат Національної Ради Республіки Австрії, колишній президент ПАРЄ Пітер ШИДЕР вважає правильною демонстрацію українським парламентом своєї функціональності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами П.ШИДЕРА, Європа виявляє «велику зацікавленість до подій в Україні». Водночас, сказав він, Європа не збирається повчати Україну, а «доля України - в руках самої України».

П.ШИДЕР наголосив, що якби сьогодні не оцінювалися дострокові вибори, «вони вже є фактом». Він висловив сподівання, що вибори відбудуться відповідно до європейських стандартів.

За словами П.ШИДЕРА, голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ обрав правильну тактику поведінки під час конституційної кризи. «Ви намагалися виконати ту роль, яка вам личить як спікеру парламенту щодо забезпечення функціонування парламенту», - зазначив він.

Як сказав П.ШИДЕР, у Європі парламент працює доти, доки не починає працювати новообраний парламент.

Говорячи про можливість проведення референдуму, він зазначив, що спочатку зміни до Конституції України мають пройти «парламентську процедуру». «Неможливо виносити ці зміни просто на референдум без парламентської дискусії», - зауважив П.ШИДЕР.

За його словами, «референдум - це допоміжний механізм». «Референдум не може замінити собою парламент», - наголосив П.ШИДЕР.