Рудьковський може сісти на 7 років

Сьогодні Служба безпеки України направила запит міністру транспорту і зв’язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ з вимогою надати інформацію з приводу його заяв щодо можливої підготовки теракту.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, згідно зі ст. 6 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», якщо М.РУДЬКОВСЬКОМУ стало відомо «про підготовку злочину, який може спричинити загибель людей або інші руйнівні наслідки, він як законослухняний громадянин повинен звернутися до правоохоронних органів і надати вичерпну інформацію, якщо, звичайно, вона у нього є».

Служба безпеки наголошує, що якщо громадянин України з якихось особистих, або політичних міркувань надає завідомо неправдиву інформацію, Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність, у тому числі покарання до 7 років позбавлення волі (Ст. 259 Кримінального кодексу України - Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Рада національної безпеки і оборони доручила прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ виконати рішення РНБО щодо відсторонення М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку, а Нестора ШУФРИЧА – з посади міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Того ж дня М.РУДЬКОВСЬКИЙ в ефірі “5 каналу” заявив про підготовку Секретаріатом Президента масштабної катастрофи з людськими жертвами. Він звернувся до СБУ з вимогою вжити заходів по недопущенню сценарію "мукачівської банди, яка засіла на Банковій".