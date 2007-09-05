Ющенко знайшов ахіллесову п`яту Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ виконав рішення РНБО щодо звільнення міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки у Вінницьку область.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент відкинув звинувачення у тому, що вчорашнє рішення РНБО носило політичний характер. Глава держави наголосив, що це рішення було правовим і базувалось на Конституції України і українському законодавстві.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що розуміє, чому прем’єр-міністр зайняв «безпринципну позицію» щодо людей, які не придатні до роботи на посадах міністрів.

«Для прем’єра це ахіллесова п’ята – робити щось в докір своєму політичному партнеру – це катастрофа для коаліції. Я розумію, чому прем’єр говорить такі слова», які він сказав сьогодні на засіданні уряду, додав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що для нинішньої влади і, зокрема керівництва уряду, закон читається дуже специфічно: «є донецькі закони, а є українські закони». При цьому Президент зауважив, що сьогодні є викликом для нації - повернути верховенство закону для всіх, включаючи прем’єр-міністра України, міністра.

«Влада, або політичні сили, які сьогодні представляють владу, на мій погляд, демонструють нації велику неповагу до того, що називається Конституція», - підкреслив Президент, в черговий раз розкритикувавши вчорашнє зібрання народних депутатів. Він наголосив на своїй позиції щодо нелегітимності вчорашнього засідання і повторив думку, що це є зухвалою демонстрацією неповаги до законів і Конституції, і дискредитацією важливих ініціатив. «Якщо із серйозного хтось хоче зробити комічне, то потрібно зробити таке зібрання, яке нічого не вирішує», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що вчора була створена ілюзія того, що ці політичні сили дійсно хочуть скасувати пільги і депутатську недоторканність.

Президент наголосив, що з кожним днем “ще сильніше і сильніше буде ставити питання відносно поваги до Конституції і законів”.

В.ЮЩЕНКО також вчергове розкритикував діяльність Н.ШУФРИЧА і М.РУДЬКОВСЬКОГО, а про те, за його словами, “що ці міністри випадковість – це тільки лінивий чи сліпий не може сказати”. “Міністр з надзвичайних ситуацій – це проблема для країни, його просто немає, це шоумен, який може добре спілкуватися з групою придворних журналістів і показувати літаки, начебто вони літають, як воду кидають на асфальт, замість того, щоб гасити пожежу”, - зауважив глава держави.

При цьому він висловив переконання, що “людина з честю на місці міністра, яка допустила знищення 7 тис. гектарів лісу в українській пустелі, стала б на коліна перед нацією і сказала: вибачте, я хотів, але я не справився”. В.ЮЩЕНКО зауважив, що в цьому немає «політичного скандалу». “Нація не може вибачати подібних ситуацій, які відбулись у Херсоні”, - додав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це мала б зробити кожна порядна людина. Але оскільки цього не було зроблено, додав Президент, він був змушений звернутись до прем’єр-міністра на попередньому засіданні РНБО щодо оцінки дій міністра, але так і не отримав її.

Те ж саме, за словами глави держави, стосується і міністра транспорту М.РУДЬКОВСЬКОГО. В.ЮЩЕНКО наголосив, що інформація про кількість потягів, що зійшли з рейок, нагадує йому інформацію «інформбюро із фронтів». «Абсолютна правда. Ковпак свого часу не посилав під укіс стільки поїздів, скільки пускає цей міністр. Він просто не придатний до цієї справи. Я не хочу його персонально принижувати, говорити негатив, але людина не створена для цієї місії. Це не його вина. Це його біда», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що з подібним явищем в Україні потрібно закінчувати і виконати рішення РНБО. Він ще раз підкреслив, що це рішення є правовим і лежить в компетенції РНБО, оскільки йдеться про національну безпеку країни.