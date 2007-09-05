Мороз просить Януковича не відключати йому телефон

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням не відключати його від урядового зв’язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, сьогодні він написав листа прем’єр-міністру з цього приводу, «оскільки урядовий зв’язок - це структура Кабінету Міністрів України».

О.МОРОЗ також сказав, що у листі до В.ЯНУКОВИЧА звернув увагу на те, що «рішення на основі самодурства, з якого би боку вони не виходили, не повинні виконуватися, тому що суперечать Конституції і законодавству України».

За словами О.МОРОЗА, указ Президента про відключення урядового зв’язку голові ВР є антизаконним і свідчить «про дріб’язковість самого Президента».

Він зазначив, що в законодавстві передбачено, що лінії спецзв’язку встановлюються не тільки в кабінеті голови ВР, але й за місцем його проживання. «Я не буду говорити, чи користуюсь я ним, чи ні, бо я з самого початку говорив, що немає потреби за місцем проживання встановлення урядового зв’язку», - сказав О.МОРОЗ.

Водночас на уточнююче запитання, чи підтверджує він інформацію про відключення йому урядового зв’язку О.МОРОЗ відповів: «Я про це і кажу».

Довідка УНІАН, 30 серпня в деяких ЗМІ з`явилося повідомлення, що Президент підготував указ про припинення забезпечення урядовим зв`язком посадовців Верховної Ради.