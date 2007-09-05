Костенко пригадав Тимошенко м`ясо і цукор

З бажанням лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО бути кандидатом у президенти 2009 року пов’язує відмову БЮТ йти на дострокові парламентські вибори в єдиному пропрезидентському блоці лідер Української народної партії, представник блоку “Наша Україна-Народна самооборона” Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він заявив під час зустрічі з виборцями Сумської області, відповідаючи на запитання, чому на цих виборах не створено один "помаранчевий" блок.

Ю.КОСТЕНКО підкреслив, що, “за оцінками експертів, єдиний пропрезидентський блок набрав би як мінімум на 3-5% більше голосів виборців”. Проте, "заради реалізації власних кар`єрних планів ТИМОШЕНКО сьогодні фактично готова поставити під загрозу демократичний шлях розвитку України”, - зауважив він.

“На жаль, у НУ-НС та БЮТ поки що немає єдиної команди, яка здатна реалізувати програму Президента Віктора ЮЩЕНКА “10 кроків назустріч людям”, - констатував він.

При цьому лідер УНП нагадав, що, "всупереч заявам ТИМОШЕНКО про підтримку Президента, лідер БЮТ на посаді прем’єра збільшила податки на малого підприємця, ввезла в Україну дешеве імпортне м`ясо і тростинний цукор, що поклало на лопатки українського виробника тощо".