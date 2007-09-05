Партія регіонів ініціює референдум щодо статусу російської мови

Партія регіонів ініціює проведення Всеукраїнського референдуму з трьох питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що першим питанням буде: “Чи погоджуєтесь Ви з тим, щоб українська і російська мова мали статус державної”, другим – “Чи погоджуєтесь Ви, щоб голови обласних і районних держадміністрації обирались прямими голосуванням”, і третім – “Чи підтримуєте Ви нейтральний статус України”.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, 6 вересня Партія регіонів повідомить всі місцеві органи влади щодо створення ініціативних груп з підготовки і проведення цього референдуму. Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що передбачається зібрати не менше 9 млн. підписів на підтримку проведення референдуму.

Він зазначив, що підготовка до проведення референдуму передбачається відповідно до Конституції і законодавства України, “щоб ні в кого не виникало питань щодо його законності”.

На думку представника Партії регіонів, референдум може бути проведений через «60-75 днів, починаючи з 7 вересня».

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що згідно з соціологічними опитуваннями, щонайменше 45% населення України виступає за те, що українська і російська мова були державними.

Він також зазначив, що є нелогічною ситуація, коли голови ОДА і РДА не обираються, а призначаються Президентом. На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, в такому випадку вони думають не про інтереси місцевої громади, а концентруються на проблемах відносин з Секретаріатом Президента.

На запитання журналістів, якими будуть дії Партії регіонів, якщо Президент України відмовиться поставити свій підпис, і таким чином референдум буде неможливим, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що не думає, що «Президент України відмовить власному народу в правовій процедурі підпису».

Він наголосив, що у партії «достатньо сил і можливостей, щоб реалізувати рішення референдуму» і щоб не повторилась ситуація, коли рішення референдуму залишалися нереалізованими.