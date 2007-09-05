Заступник голови Київської міськдержадміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА подякувала «Нашій Україні» за піар, пов’язаний з вимогою зняти її з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала журналістам: «Я, по-перше, ні за які посади ніколи не трималася. По-друге, я працюю як член команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на інтереси киян, і кияни це бачать. А по-третє, я дякую «Нашій Україні» за піар моєї особистості. Вони дуже високо мене оцінили, і це приємно».

Як повідомляв УНІАН, фракція блоку «Наша Україна» у Київській міській раді звернулася до Президента України, прем’єр-міністра та голови КМДА з вимогою "негайно звільнити" з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації І.КІЛЬЧИЦЬКУ “у зв’язку з її участю в протизаконному захопленні об’єктів соціальної сфери в Києві”.