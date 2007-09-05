Пукшин каже, що Мороз видає бажане за дійсне

Заступник глави Секретаріату Президент Ігор ПУКШИН вважає висловлювання голови Верховної Ради 5-го скликання Олександра МОРОЗА про те, що нова ВР розпочне процедуру імпічменту Президента, «лише бажанням» О.МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента, відповідаючи на запитання журналістів.

«Парламент на сьогодні не повноважний, і це лише бажання О.МОРОЗА», - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, для того, щоб розпочати процедуру імпічменту в майбутньому парламенту, у Конституції, окрім процедури імпічменту, зазначені ще й підстави, «тобто, має бути злочин».

«Я розумію, що на сьогодні відбувається виборча кампанія, політики борються за електорат і піднімають різні гасла з єдиною метою – прийти у парламент. Це, перш за все, стосується О.МОРОЗА», - сказав І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, на прес-конференції О.МОРОЗ сказав, що у наступному парламенті може бути розпочато процедуру імпічменту Президента Віктора ЮЩЕНКА. Він не виключив, що одним з ініціаторів початку процедури імпічменту може бути БЮТ.