Янукович дав Лавриновичу 2 години

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ розібратися в ситуації з відключенням Верховної Ради V скликання від урядового зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

«Прем`єр-міністр дав доручення міністру юстиції впродовж двох годин підготувати юридичний висновок і внести пропозиції для підписання відповідних доручень», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Міністр уточнив, що 4 вересня у ВР було відключено 281 телефон, що забезпечували зв`язок голови ВР з головою уряду, Президентом і з керівниками регіонів. «Дотепер зв`язок відсутній. Президент блокує нормальну роботу ВР, робить неможливим зв`язок голови ВР з регіонами і підготовку бюджету на 2008 рік», - вважає він.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ також роздав журналістам (нібито) копію Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА №792/2007 від 27 серпня 2007 року «Про припинення дії указу Президента України від 23 січня 2007 року №35», в якому вказується на необхідність відключення посадовців ВР V скликання від урядового зв`язку на період до відкриття першого засідання ВР VІ скликання. На копії, розданій М.РУДЬКОВСЬКИМ, стоїть печатка Секретаріату Президента, а також два штампи – центру урядового зв`язку Держслужби спецзв`язку і захисту інформації, а також Департаменту забезпечення діяльності глави Служби адміністрації Держслужби спецзв`язку.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ стверджує, що цей указ не було направлено до жодного органу виконавчої влади, у тому числі до уряду.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ звернувся до прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧУ з проханням не відключати його від урядового зв`язку.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, сьогодні він надіслав лист прем`єр-міністру з цього приводу, «оскільки урядовий зв`язок - це структура Кабінету Міністрів України».

О.МОРОЗ також повідомив, що в листі до В.ЯНУКОВИЧА звернув увагу на те, що «рішення на основі самодурства, з якого б боку вони не виходили, не повинні виконуватися, тому що суперечать Конституції і законодавству України».

За словами О.МОРОЗА, указ Президента про відключення урядового зв`язку голові ВР є антизаконним і свідчить «про дріб`язковість самого Президента».