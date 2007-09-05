Янукович: в Україні відбувся безпрецедентний випадок

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає історичним рішення Верховної Ради України 5-го скликання про скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками наглядової місії Парламентської асамблеї Ради Європи Ренате ВОЛЬВЕНД і Берном ЯКОБСЕНОМ.

«4 вересня відбулося пленарне засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено історичне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр зазначив, що відповідно до статті 90 Конституції України робота всіх гілок влади має здійснюватися в безперервному режимі, а повноваження ВР припиняються в день першого засідання нового складу парламенту наступного скликання.

«Ми вважаємо, що майже 270 депутатів мають повноваження і право, щоб проводити засідання», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що виборча кампанія в Україні проходить «нормально, але вона має специфічні українські ознаки».

Глава уряду також зазначив, що в Україні відбувся «безпрецедентний випадок, коли більше 5 місяців була заблокована робота законодавчої гілки влади».

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ відкрив четверту сесію парламенту. На ній були присутні 269 народних депутатів. Вони заздалегідь схвалили закон України «Про внесення змін до Конституції України» (про гарантію недоторканності для окремих посадовців) і направили його до Конституційного Суду.

Даним законопроектом передбачено виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80 (гарантування депутатської недоторканності народним депутатам і неможливість без згоди ВР притягувати їх до кримінальної відповідальності, затримувати і заарештовувати) і частину 1 статті 105 (користування Президента України правом недоторканності на час виконання повноважень).

Крім того, парламент прийняв постанову, якою передбачено включити до порядку денного наступної (п`ятою) сесії ВР питання про ухвалення закону про зміни до Конституції з приводу скасування недоторканності після висновку КС.