Порошенко вже передав Януковичу список кандидатів у свої заступники

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко подав на розгляд Президенту України Віктору Януковичу пропозицію щодо кадрового складу міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Я подав пропозиції Президенту і прем’єру, і думаю, що вони будуть прийняті протягом цього тижня. Я думаю, що це професіонали, і журналістам вони сподобаються», - наголосив П.Порошенко.

За його словами, ключовим критерієм підбору кадрового складу міністерства буде професіоналізм, прозорість і відкритість.

«Переконаний, що ми у спілкуванні із засобами масової інформації створимо максимально комфортні умови», - підкреслив П.Порошенко.

Він повідомив, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов та всі заступники відповідно до законодавства написали заяви про звільнення у зв’язку із відставкою попереднього керівника міністерства.

«Він (В.Копилов) буде переходити на іншу роботу», - сказав П.Порошенко, наголосивши при цьому, що В.Копилов після відставки працюватиме не у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Говорячи про можливість свого балотування до Верховної Ради України, П.Порошенко наголосив: «Я переконаний у тому, що в значній мірі це буде залежати від успіхів. Ми абсолютно не залишаємо собі час на розкачку. Моя принципова позиція, що будь-якому політику, у тому числі й урядовцю, для того, щоб переконатись, що його діяльність знаходить підтримку у суспільстві, бажано йти через виборчі перегони».