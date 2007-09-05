Про що Колесников розмовляє з Балогою

Керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що під час зустрічей з главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ не обговорював питання створення у майбутньому парламенті широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу оприлюдненої інформації лідера блоку «КУЧМА» Олександра ВОЛКОВА щодо частих зустрічей Б.КОЛЕСНІКОВА з В.БАЛОГОЮ.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, під час цих зустрічей йдеться про проведення прозорих виборів. Він наголосив, що «ніякі конструкції на сьогодні і на майбутнє не обговорюються».