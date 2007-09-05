Про що Колесников розмовляє з Балогою
16:56, 05 вересня 2007Політика
991
Ніяких конструкцій...
Керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що під час зустрічей з главою Секретаріату Президента України Віктором БАЛОГОЮ не обговорював питання створення у майбутньому парламенті широкої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу оприлюдненої інформації лідера блоку «КУЧМА» Олександра ВОЛКОВА щодо частих зустрічей Б.КОЛЕСНІКОВА з В.БАЛОГОЮ.
За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, під час цих зустрічей йдеться про проведення прозорих виборів. Він наголосив, що «ніякі конструкції на сьогодні і на майбутнє не обговорюються».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter