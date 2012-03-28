На Банковій скандують «Юлі волю!» і «Банду геть!».

Близько 500 громадян проводять пікет біля Адміністрації Президента України з вимогою припинити тортури над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та забезпечити їй належне лікування відповідно до рішення Європейського суду з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», учасники акції тримають державні прапори, карикатури на Президента Віктора Януковича та скандують: «Юлі волю!» і «Банду геть!».

«У ході акції також відбувається театралізована вистава «вигнання Януковича». Посеред вулиці Банкової розміщені декорації, які зображують резиденцію «Межигір’я», звідки учасники дійства вигнали людину з маскою Президента. Після цього у небо випустили голубів, які символізували звільнення України і Юлії Тимошенко», йдеться у повідомленні.

У пікеті також беруть участь народні депутати – члени фракції «БЮТ-Батьківщина».

На прилеглих вулицях знаходяться кілька автобусів з «Беркутом».