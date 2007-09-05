Партія регіонів презентувала Кодекс честі
...для політичних сил - учасників виборів
Партія регіонів сьогодні презентувала «Кодекс честі» політичних сил, які беруть участь у дострокових виборах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, Кодекс передбачає консолідацію зусиль навколо проведення чесних демократичних виборів, щоб запобігти будь-яким порушенням під час виборчої кампанії.
Партія регіонів закликає всі політичні сили дотримуватись законодавчих норм і ідей, на яких побудовано законодавство.
З дня підписання Кодексу і до обнародування офіційних результатів виборів всі члени Партії регіонів, зокрема керівники, кандидати, співробітники штабів, агітатори, члени виборчих комісій і спостерігачі, зобов`язуються діяти згідно з вищими морально-етичними стандартами. Партія закликає всі політичні сили взяти на себе подібні зобов`язання, підписавши «Кодекс честі».
«Кодекс честі» поки що називається «Кодекс поведінки членів Партії регіонів» (фотокопія), який підписали лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА і керівник виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.