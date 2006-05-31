Президент може не розпускати парламент, якщо не хоче

Радник Президента, керівник Головної служби правової політики Микола ПОЛУДЬОННИЙ заявляє, що розпуск парламенту при порушенні вимог Конституції є правом Президента, а не обов’язком.

Про це він повідомив журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.

М.ПОЛУДЬОННИЙ сказав, що питання розпуску парламенту зараз не стоїть на порядку денному. «До 25 червня ще є час», - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ, нагадавши норму Конституції, яка надає парламенту один місяць на формування парламентської коаліції. «Це (розпуск парламенту – УНІАН) його (Президента – УНІАН) право, а не обов’язок», - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ.